Arde un camión en la autovía y obliga a cortar la carretera a su paso por Trasmiras
El tráfico se normalizó ayer a última hora de la tarde, pero con un corte parcial en el punto del accidente
Un camión que transportaba 270 motores desde Francia a Vigo se incendió la pasada madrugada en la A-52 a su paso por Trasmiras, entre los kilómetros 173 y 181, provocando el cierre temporal de la autovía en sentido Vigo y afectando a los municipios ourensanos de Cualedro y Xinzo de Limia.
Fue un particular el que dio el aviso al 112 Galicia a las 04.50 horas, informando de que un vehículo se encontraba envuelto en llamas a la altura de Trasmiras, en la autovía. Con todo, no se registraron heridos, según confirmaron desde la central de emergencias.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Xinzo de Limia y Verín, junto a agentes de la Guardia Civil, que trabajaron en la extinción del incendio y en asegurar la zona. La rápida intervención permitió controlar las llamas y evitar daños mayores, aunque la retirada del camión y la limpieza del tramo afectado mantuvieron la vía cerrada durante varias horas.
El tráfico se restableció finalmente ayer a las 17.45 horas, aunque quedó un kilómetro de corte en el carril donde se produjo el accidente, en el punto kilométrico 178, mientras se completaban las labores de limpieza y señalización.
Las autoridades recomendaron a los conductores extremar la precaución hasta que se restablezca por completo la circulación.
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
- Una galaxia de estrellas Michelin en menos de 700 metros en el centro de Ourense
- El profesor ourensano condenado por violación dijo a los policías cubanos que no sabía que tuviera causas en España
- La difícil reconstrucción de San Vicente, una aldea entre ruinas