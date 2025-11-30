Arde un camión en la autovía y obliga a cortar la carretera a su paso por Trasmiras

Un camión que transportaba 270 motores desde Francia a Vigo se incendió la pasada madrugada en la A-52 a su paso por Trasmiras, entre los kilómetros 173 y 181, provocando el cierre temporal de la autovía en sentido Vigo y afectando a los municipios ourensanos de Cualedro y Xinzo de Limia.

Fue un particular el que dio el aviso al 112 Galicia a las 04.50 horas, informando de que un vehículo se encontraba envuelto en llamas a la altura de Trasmiras, en la autovía. Con todo, no se registraron heridos, según confirmaron desde la central de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Xinzo de Limia y Verín, junto a agentes de la Guardia Civil, que trabajaron en la extinción del incendio y en asegurar la zona. La rápida intervención permitió controlar las llamas y evitar daños mayores, aunque la retirada del camión y la limpieza del tramo afectado mantuvieron la vía cerrada durante varias horas.

El tráfico se restableció finalmente ayer a las 17.45 horas, aunque quedó un kilómetro de corte en el carril donde se produjo el accidente, en el punto kilométrico 178, mientras se completaban las labores de limpieza y señalización.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar la precaución hasta que se restablezca por completo la circulación.