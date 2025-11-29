Xinzo divulga en México su modelo de transformación urbana del municipio limiano

El alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, regresó de México tras representar a este municipio ourensano en el Seminario Internacional sobre Innovación en Gobiernos Locales, un encuentro de alto nivel celebrado los días 24 y 25. También mantuvo reuniones bilaterales con representantes locales latinoamericanos con el fin de intercambiar buenas prácticas y explorar futuras colaboraciones técnicas en ámbitos clave para el desarrollo como la dinamización económica y la cultura.

Esta participación es resultado de un evento organizado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y con el liderado del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU . Díaz intervino como relator en la sesión dedicada a la innovación y la transformación digital para la prestación de servicios públicos, donde compartió mesa de debate con altos cargos de organismos internacionales. En su exposición, trasladó la experiencia de Xinzo en la modernización del municipio, destacando como eje central la implantación de las nuevas tecnologías, con especial atención a su aplicación estratégica en el campo del sector primario, pilar fundamental de la economía de la comarca. Explicó como esta apuesta tecnológica convive con la defensa de las raíces y la identidad de la villa. Puso en valor la riqueza de la cultura local como motor de dinamización, destacando en especial el Entroido, presentándolo no solo como una tradición, sino como un elemento singular de proyección exterior y cohesión social. Este viaje servió para posicionar a Xinzo en redes de cooperación internacional y recoger experiencias.