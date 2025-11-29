Rueda anuncia una nueva red pública y privada de apoyo al emprendedor

La Xunta impulsa la puesta en marcha de una red de fomento del emprendimiento que se basará en la colaboración público-privada. Busca crear una estructura estable de coordinación, presente en todo el territorio, con el fin de que cualquier persona, en cualquier parte de Galicia, pueda acceder a la formación, acompañamiento o al financiamiento necesario para su proyecto.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistió ayer al I Congreso Ultreia Galicia, que reunió en el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín, más de 200 integrantes del ecosistema emprendedor. Firmó el manifiesto de voluntades destinado a crear esta red y lo secundaron la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la Universidad de Vigo, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Fundación Juana de Vega, la Empresa nacional de innovación y el Foro pola Economía Social Galega. Está abierto a otros agenten del ecosistema emprendedor que se quieran adherirse. Rueda afirmó que «no se trata de inventar cosas nuevas, de inventar ninguna fórmula mágica, sino de reforzar lo que ya venimos haciendo. Cualquier emprendimiento ligado al territorio va a ser más sostenible, a generar más valor económico y nos va a traer más ventajas».

Esta iniciativa forma parte de la futura Estrategia de emprendemento ligada al territorio en la que ya está trabajando la Xunta. Ayer se presentaron las líneas maestras. Contará con siete objetivos principales: impulsar y especializar más la red de polos de emprendimiento, que entre otras novedades, sumará a las oficinas fijas otras itinerantes que llevarán apoyo a las zonas más pequeñas y rurales; facilitar el cambio generacional (con una bolsa de negocios en traspaso y un escaparate digital, y atraer talento de la Galicia Exterior); fomentar la coordinación entre los diferentes recursos y promover un financiamiento adaptado a las necesidades reales; integrar la educación emprendedora en todos los niveles formativos y apostar por la innovación en el ámbito institucional.