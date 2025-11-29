Ribadavia enciende hoy casi un millón de luces

Ribadavia enciende hoy, a las 20.30 horas, el alumbrado de Navidad con casi un millón de luces Led que iluminarán la mayor parte de la villa. En 2024 fue la primera localidad gallega en ganar el concurso de Ferrero Rocher. A las 13.00 se inaugura el Belén de Julio Dabarca, en la iglesia de Santiago.