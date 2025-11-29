Rescatan a una persona de un incendio en una vivienda

Los bomberos rescataron este viernes a una persona después de que se registrara un incendio en la cocina de su propio domicilio, situado en la calle Ramón Puga. Según informó el 112 Galicia, el suceso ocurrió pocos minutos después de las 07.30 horas, cuando un particular alertó de que salía humo por una ventana del inmueble y de que se percibía olor a quemado.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, la Policía Nacional, la Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Una vez en la vivienda, los bomberos rescataron a una persona que precisó atención médica, aunque no fue necesario su traslado.

El incendio afectó a la placa de la cocina, al extractor y a los muebles cercanos. Los servicios de emergencia dieron por controlada la situación tras ventilar y asegurar la zona.