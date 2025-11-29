Puntos contra el fuego en río Arnoia y Ourille
El BNG logró en el apoyo unánime del pleno de Celanova a tres mociones. Una era la degradación de los ríos Arnoia y Ourille, con el deterioro de las presas, molinos, pasarelas y canales. Sus presas pueden actuar como puntos de apoyo contra los incendios. Pidió poner fin a décadas de abandono.
