El obispado distingue al jefe de tráfico de Ourense, Javier Barja

El capitán Javier Barja Álvarez, jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Ourense, recibió este viernes la Cruz Pro Ecclesia Diocesana, una de las distinciones honoríficas del Obispado de Ourense. La condecoración le fue otorgada al término de la misa celebrada en memoria de las víctimas de accidentes de circulación tras una eucaristía, oficiada por el obispo Leonardo Lemos Montanet en la Capilla del Santo Cristo de la Catedral de Ourense.

Durante la entrega de la distinción, el capitán Barja Álvarez destacó el profundo sentido de la labor de la Agrupación de Tráfico, que definió como una «vocación de servicio público» basada en «proteger la vida en los caminos de este mundo, acompañando, cuidando y velando por el bien de los demás», un trabajo que, subrayó, se ejerce «con amor al prójimo».

El jefe de Tráfico expresó su gratitud al Obispado de Ourense, al obispo Leonardo Lemos, al padre Raúl y al director de la Pastoral de la Carretera, Fernando, a quien se refirió como «compañero y amigo». También quiso remarcar que la Cruz Pro Ecclesia Diocesana es, a su juicio, un reconocimiento colectivo: «Esta distinción es para todos mis compañeros, que día a día se entregan con sacrificio y en silencio por la seguridad y la vida de los ciudadanos», ensalzó.

Barja Álvarez dedicó además unas palabras a su familia, agradeciendo «su apoyo constante, por comprender la entrega y las ausencias y por ser el refugio que da sentido a todo esfuerzo». El capitán concluyó su agradecimiento afirmando que el galardón debe entenderse no como un premio, sino como «un compromiso renovado para seguir sirviendo con responsabilidad y esperanza».