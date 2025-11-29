«Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»

«Estamos recibiendo el apoyo de las plazas de abastos y comerciantes de toda España. No pueden entender cómo un alcalde es capaz de desahuciar y dejar en la calle a sus placeros, y, además en plena campaña navideña. No hay precedentes de algo así y es signo de alguien con maldad», lamenta Emilio González, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Plaza de Abastos número 1 de As Burgas

Emilio González, presidente de la asociación. | Iñaki Osorio

El desencuentro del alcalde con los placeros viene de largo, pese a que sanearon, dicen una plaza que estaba en su día bancarrota y les cuesta más de 200.000 euros al año, considera que son unos privilegiados y deben pagar más. El motivo ahora es resolver su contrato, porque tardaron demasiado en dejar el edificio provisional de Alameda, y quiere que regresen al edificio civil del mercado aún sin remtar. Les da un mes.

Ayer, el Concello volvió a confirmar que trabaja en la resolución de contrato de la Plaza de Abastos número 1, por un “incumplimiento grave” por parte de la concesionaria. La resolución del contrato de concesión sería el paso siguiente a la orden de desalojo del edificio de la Alameda, aprobada ayer por la Xunta de Gobierno Local, un acuerdo que les será comunicado “de forma inminente”.

El alcalde Gonzalo Pérez Jácome explica que “los servicios jurídicos del Ayuntamiento entienden que podemos estar ante un claro caso de incumplimiento grave por parte de la concesionaria, dado que no está cumpliendo su función: trasladarse y darle un servicio a la ciudadanía”.

El presidente de los placeros afirma que «no entendemos que tengamos en redes más de 100.000 vistas apoyándonos, y que desde el Concello se nos persiga y se ponga en juego el futuro de tantas familias. La prisa del alcalde da que pensar si tiene supuestamente otra operadora de interés que les apura para hacerse con la gestión de la plaza De otro modo no se explica una medida sin precedentes. Ningún alcalde ha hecho algo así » señala y le está granjeando la peor imagen entre placeros y comerciantes de toda España.

«Lo curioso es que estamos teniendo más respaldo del público que nunca. Es como si fuera una respuesta colectiva de apoyo a sus placeros y viene más gente a comprar estos días que nunca» afirma Emilio González.

Siguen abiertos al dialogo, a retomar un convenio que el alcalde rompió y por el que la obra que resta en la plaza, de más de dos millones de euros, le salía gratis al Concello. «No se cual es su interés oculto. Si el problema soy yo, Milucho, doy un paso atrás. A mi lo que me interesa es el futuro de los comerciantes y sus familias·».

«Hay coincidencia política y social, y hay disposición de fondos por parte de la Xunta, Diputación y de los propios placeros, lo que falta es formalizar el compromiso económico y administrativo entre todas las administraciones», ha añadido Natalia Beneítez, portavoz del PSdeG en el Ayuntamiento de Ourense.

La oposición pide «diálogo» y no jugar con el trabajo de las familias afectadas

La oposición al completo, BNG, PSdeG y PP ya mostraron su apoyo total a los placeros, y su rechazo a un desahucio sin precedentes en el fondo y la forma en otros concellos e insiste en apelar al «dialogo» y el consenso para llegar a un acuerdo. El grupo municipal del PP en el Concello recuerda que «Ourense necesita acuerdos y cooperación institucional, no imposiciones ni decisiones laterales», han recalcado, al tiempo que han destacado que el grupo municipal mantiene «disposición absoluta al diálogo permanente para alcanzar consenso».En esto también ha coincidido el grupo municipal socialista, que ha incidido en que todos los partidos «tienen la capacidad de contribuir a una solución seria, pactada y viable».En esta línea, socialistas han insistido en que la ciudad «lleva años esperando recuperar uno de sus espacios más emblemáticos» y ha reiterado que el «único objetivo» es «proteger el empleo de más de 200 familias» sin «incertezas ni confrontaciones estériles».