Homenaje a la mujer en el mercado carballiñés

La Plaza de Abastos de O Carballiño acogió ayer la performance «Corazón» de la actriz carballiñesa Iria Sobrado. La pieza, enmarcada en la programación del Concello con motivo del 25N, aborda los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres a lo largo de su vida. Estuvieron presentes la edil de Igualdad, Silvia Baranda, y el de Turismo, Manuel Dacal, personal del Centro de Información á Muller (CIM), así como vecinos usuarios de la plaza que vieron a la actriz hacer su trabajo con un corazón real de un animal entre sus manos.