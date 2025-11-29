Gala contra el cáncer, hoy, a partir de las 20.30 h., en el Auditorio
Llegó el día y hoy, a las 20.30 horas, se celebra en el Auditorio Municipal de Ourense la X Gala Contra el Cáncer, una cita donde se conjugarán música y la danza, con participantes como los Dantzari Danzas do Mundo y la banda de Gaitasde iputación y cuya recaudación irá a lucha contra el cáncer.
