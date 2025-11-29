La Diputación aprueba los presupuestos más altos de su historia: 110 millones

La Diputación de Ourense pone rumbo a 2026 con un presupuesto histórico, 110,4 millones de euros, un aumento del 5,11% respecto al ejercicio anterior. Un presupuesto aprobado entre advertencias técnicas y críticas de la oposición sobre el reparto del gasto, el elevado capítulo de personal y la ausencia de partidas específicas para la reconstrucción tras los incendios del verano de 2025. Pese a ello, luz verde con la abstención de Democracia Ourensana (DO) y del PSOE, ante la negativa del BNG.

Fue la vicepresidenta provincial, Marta Novoa, la que defendió unas cuentas que calificó de «prudentes y realistas», apoyadas en una previsión de crecimiento del 6,5% en las transferencias del Estado. Subrayó el refuerzo del Plan Único— Plan CooperOU—, que alcanza los 19 millones de euros: 11,4 millones en transferencias corrientes y 7,6 millones en inversiones. Novoa destacó que supone «un compromiso absoluto de cooperación» y explicó que los concellos tendrán flexibilidad para justificar sus proyectos.

En cuanto al gasto de personal, que asciende a 42 millones de euros, lo que supone un 38% del total, la vicepresidenta justificó la cifra argumentando que la Diputación presta servicios de gestión directa como la recogida de basura, brigadas y servicios sociales a 60 concellos de la provincia, lo que eleva necesariamente este capítulo. «Prestar servicios obviamente supone de gestión directa y no de gestión externalizada, eso supone que el capítulo de personal sea de ese tamaño», afirmó.

Gasto corriente

El capítulo de gastos corrientes alcanza 28,63 millones de los que destaca la partida para el área de Medio Ambiente con 8,6 millones para la prestación de servicios relacionados con el ciclo del agua, tratamiento de la basura y zonas verde.

En este mismo capítulo figura una partida de 4 millones de euros para vías y obras, junto con el parque de maquinaria y cooperación. Destacan también Cultura, que recibe 3,1 millones de euros, deportes con 1 millón y especialmente Transparencia y Gobierno Abierto, que llega a 3,3 millones de euros con una subida importante por la captación de fondos europeos Next Generation para los proyectos de turismo «Ourense, cerca de ti» (1,3 millones); el padrón on-line para los ayuntamientos (1,3 millones); y el plan de capacitación digital que alcanza 700.000 euros.

En el capítulo de transferencias corrientes suman 20,82 millones (18,85% del presupuesto), incluyendo Consorcio contra Incendios y Salvamento, Inorde, acción social, deporte, Protección Civil, Cultura y CooperOU.

En inversiones reales se destinan 9,8 millones, con 4,5 millones de euros para mantenimiento y mejora de la red de carreteras provinciales, 1,6 millones para agua y medio ambiente, cerca de 933.000 euros en Cultura y Deporte, 947.000 euros en informática y transparencia, y más de medio millón para parque móvil y maquinaria.

Por último, las transferencias de capital ascienden a 8,56 millones de euros.

Alerta financiera

No fue una sesión plenaria exenta de críticas. La principal se centró en la estabilidad presupuestaria. El portavoz de Democracia Ourensana, Rafael Cachafeiro, citó textualmente el informe técnico para justificar su inquietud, aunque finalmente optó por la abstención. Cachafeiro señaló que el informe de Intervención indicaba que: «resulta realista prever que un incremento del presupuesto de 5,375.000 de euros puede derivar en un incumplimiento de la regla de gasto».

A pesar del riesgo, DO justificó su abstención como un acto de «responsabilidad política», mientras que el Presidente de la Diputación, Luis Menor, agradeció la abstención, atribuyendo el éxito a la labor negociadora: « creo que la abstención está justificada perfectamente. Cuando uno está en minoría tiene que hablar y tiene que negociar y, a veces, admitir cosas que igual no son estrictamente de tu programa, pero es mejor tener presupuestos que no tenerlos», dijo recordando que la habilidad de dialogar «es extensible a todas las administraciones».

Críticas de la oposición

Por su parte, BNG y PSOE centraron sus reproches en el desequilibrio del gasto y la falta de «ambición transformadora».

El portavoz socialista, Álvaro Vila, criticó que el aumento cuantitativo «no supone una transformación cualitativa de la gestión provincial» y calificó el gasto de personal y estructura administrativa como «absolutamente desproporcionado». Vila también recordó el compromiso del PP de elevar el Plan CooperOU al 22% del presupuesto, señalando que los 19 millones de euros aprobados están «muy, muy , muy lejos del objetivo comprometido», lo que supondría 5,3 millones de euros adicionales. Además, Vila resaltó la a falta de partidas específicas para la reconstrucción tras los incendios de agosto, lamentando que el documento oficial no contiene «ninguna referencia explícita».

Por su parte, Bernardo Varela, portavoz del BNG, lamentó el «continuismo» de las cuentas y la negativa del gobierno a aplicar acuerdos previos del plenario. Varela incidió en que «incumprimos un mandato deste propio plenario porque o ano pasado se acordara aquí por maioría a disolución do Inorde», organismo que se mantiene con una dotación presupuestaria a pesar del acuerdo.

Con la abstención de Democracia Ourensana los presupuestos ya salían aprobados, a pesar de ello el PSOE también optó por la abstención. Solo el BNG mantuvo su negativa.

El voto de calidad de Menor tumba la moción antitransfuguismo

Los presupuestos salieron aprobados, no así la moción que defendía el PSOE para condenar el transfuguismo político, después de una doble votación que terminó resolviéndose con el voto de calidad del presidente provincial, Luis Menor. La propuesta se presentó a raíz de la reciente moción de censura en el Concello de Manzaneda, impulsada por el PP y dos concejales tránsfugas del PSdeG, que permitió a los populares recuperar la alcaldía por primera vez desde 2007. El socialista Amable Fernández perdió la vara de mando en favor del popular Pedro Yáñez.

El portavoz socialista, Álvaro Vila, recordó que la moción de censura fue inicialmente paralizada por un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense al detectar «posibles causas de nulidad», entre ellas la ausencia de dos ediles firmantes en el trámite ante el secretario municipal para autentificar las firmas. Vila denunció que el PP «ha incumplido el Pacto Antitransfuguismo firmado en 2020» y acusó a Menor de «reconocer y legitimar» una práctica que calificó como una de las «más dañinas para la salud institucional».

Así, PSOE, BNG y DO coincidieron en señalar el transfuguismo como «una práctica vil» que «desvirtúa la voluntad ciudadana». El diputado nacionalista Xosé Puga subrayó que estas maniobras «favorecen a corrupción, da que o transfuguismo é xermolo».

Desde la bancada popular, la portavoz, Patricia Torres, situó el origen del problema en el propio grupo municipal socialista de Manzaneda. Recordó que los dos ediles tránsfugas ya habían votado una abstención determinante en los presupuestos municipales, lo que, según afirmó, evidenciaba «un conflicto interno» que «el PSOE no resolvió en todo el año».«Nadie fue a buscar a los concejales socialistas», sostuvo Menor, quien garantizó que el transfuguismo «no es una práctica habitual» en su partido y criticó que socialistas y nacionalistas «tienen recurrido a mociones de censura en numerosas ocasiones», justificando así su voto de calidad, con el que se rechazó la moción.