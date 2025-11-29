Detenida una mujer por una estafa de más de 80.000 euros a una empresa de O Barco
El empresario se percató de que la cuenta de una factura no era de su proveedor
El Equipo EDITE de la Guardia Civil de Ourense detuvo a una vecina de Madrid, de 56 años, e investiga a otra mujer, de 40, como presuntas autoras de un delito de estafa a una empresa de O Barco de Valdeorras.
Según informó el Instituto Armado, la investigación se inició el 12 de junio, cuando un empresario de la zona denunció que había recibido una factura de uno de sus proveedores, por un importe total de 80.678 euros. Tras hacer efectivos dos pagos parciales, y con un tercero pendiente, detectó que la factura había sido interceptada y que se había modificado el número de cuenta bancaria al que debía realizarse el ingreso.
La Guardia Civil logró bloquear en la cuenta receptora el dinero que ya había sido transferido, un total de 54.730 euros, correspondiente a los pagos efectuados por el empresario antes de percatarse de la manipulación. La investigación permitió identificar a las dos mujeres presuntamente implicadas.
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
- Una galaxia de estrellas Michelin en menos de 700 metros en el centro de Ourense
- El profesor ourensano condenado por violación dijo a los policías cubanos que no sabía que tuviera causas en España
- La difícil reconstrucción de San Vicente, una aldea entre ruinas
- Un vecino de Beade se queda fuera de las ayudas tras el fuego: «Perdí mi casa»