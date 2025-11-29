Detenida una mujer por una estafa de más de 80.000 euros a una empresa de O Barco

El Equipo EDITE de la Guardia Civil de Ourense detuvo a una vecina de Madrid, de 56 años, e investiga a otra mujer, de 40, como presuntas autoras de un delito de estafa a una empresa de O Barco de Valdeorras.

Según informó el Instituto Armado, la investigación se inició el 12 de junio, cuando un empresario de la zona denunció que había recibido una factura de uno de sus proveedores, por un importe total de 80.678 euros. Tras hacer efectivos dos pagos parciales, y con un tercero pendiente, detectó que la factura había sido interceptada y que se había modificado el número de cuenta bancaria al que debía realizarse el ingreso.

La Guardia Civil logró bloquear en la cuenta receptora el dinero que ya había sido transferido, un total de 54.730 euros, correspondiente a los pagos efectuados por el empresario antes de percatarse de la manipulación. La investigación permitió identificar a las dos mujeres presuntamente implicadas.