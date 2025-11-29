La Comisión del CHUO denuncia recortes y el Sergas los niega

La Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense denuncia el «desmantelamiento» de distintos servicios tras el vaciado del Hospital Materno-Infantil. Según el órgano de representación de los trabajadores, los cambios impulsados por la Gerencia del Área Sanitaria afectan a la Unidad de Insuficiencia Cardíaca— UICA— y al servicio de Cuidados Paliativos.

En un comunicado, la Comisión señala que la UICA, anteriormente ubicada en la primera planta derecha del edificio Cristal —donde contaba con seis camas propias y otras seis de Cardiología—, perdió su estructura tras el traslado a la sexta planta del mismo edificio. Según indican, esas camas específicas pasaron a integrarse en una unidad con pacientes de otras especialidades, lo que, afirman, modifica la organización previa del servicio, «afectando a la calidad asistencial» .

Respecto al área de Paliativos, ahora situada en el primer piso del hospital de Piñor, los representantes sindicales aseguran que la unidad se encuentra «infrautilizada» tras su traslado y sin determinados recursos que consideran necesarios para la atención de los pacientes y sus familias. Añaden la ausencia de servicios complementarios como Farmacia, Radiología o Banco de Sangre en el propio centro, así como la falta de otros elementos como la ampliación del horario de cafetería o la dotación de televisores en las habitaciones de los pacientes.

Por todo ello, la Comisión de Centro afirma que lleva meses solicitando información detallada sobre la organización de estos dos servicios, sin obtener respuesta.

La explicación del Sergas

Por su parte, la Dirección del Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco rechaza estas afirmaciones. En su respuesta a la Comisión de Centro, el Sergas sostiene que tanto la UICA como la Unidad de Paliativos «continúan funcionando con total normalidad» y que los cambios de ubicación «no suponen en ningún caso una reducción de actividad ni de recursos», sino que obedecen a un proceso de reorganización interna.

En el caso de la UICA, la Gerencia afirma estar trabajando con los servicios de Cardiología y Medicina Interna para reforzar su operatividad y mejorar la coordinación con Urgencias, Atención Primaria y Hospitalización a Domicilio, con el fin de «promover un seguimiento transversal que garantice la mejor calidad y continuidad de estos pacientes crónicos, tanto en el ingreso como en consultas».

En cuanto a la Unidad de Paliativos, el Sergas asegura que mantiene en Piñor «las mismas camas y el mismo personal», y que el traslado «no conllevó disminución de recursos humanos ni materiales, por lo que la unidad sigue funcionando con normalidad».