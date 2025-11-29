Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo

Sobresalto en la Autovía das Rías Baixas a primera hora esta mañana. El incendio de un camión cargado con motores obligó este sábado a cortar temporalmente la A-52 entre los kilómetros 173 y 181, a su paso por los municipios ourensano de Cualedro y Xinzo de Limia.

Según informan desde el 112 Galicia, afortunadamente no se han notificado heridos.

Hasta el lugar se trasladaron bomberos de Xinzo de Limia y Verín así como Guardia Civil. Las llamas fueron controladas por los efectivos desplazados.