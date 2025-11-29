Barbadás instala el sistema de seguridad policial Tetra

El Concello de Barbadás avanza en la modernización de la Policía Local con la incorporación del sistena Tetra. La adquisición de estos terminales, junto con los dos vehículos nuevos de los agentes, muestran el esfuerzo por mejorar y reforzar la seguridad de los vecinos. Y es que los nuevos terminales permitirán una comunicación más rápida y eficaz entre los policías y con el resto de servicios de emergencias.

La entrada de los equipos Tetra llega tras la ampliación del convenio del Concello con Retegal para el uso de la red digital de seguridad y emergencias de Galicia. Los terminales, tipo walkie talkie, mejoran la calidad de la comunicación de los equipos analógicos actuales, permiten la geolocalización, el envío de SMS y llamada o incluso aviso SOS cuando la red de telefonía móvil está caída.