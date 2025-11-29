Arnoia centra su presupuesto en servicios básicos y mayores
A.F.
El Concello de Arnoia aprobó los presupuestos para 2026 que ascienden a 1.963.000 euros, y se aprobaron sin votos en contra. Se refuerzan servicios básicos, la atención a mayores y las intervenciones municipales.
La propuesta contó con siete votos a favor del PP y dos abstenciones del PSOE, y según el alcalde, Rodrigo Aparicio, las cuentas son acordes a las necesidades básicas del municipio. Se potenciará los servicios de abastecimiento, saneamiento y la atención a la tercera edad y el apoyo al sistema educativo local. Asimismo, destaca la «excelente salud financiera» que actualmente no registra deuda y mantiene un importante remanente de tesorería que lamentó no poderlo destinar a ciertas necesidades urgentes debido a la reactivación de las reglas fiscales impuestas por el Gobierno central y que bloquea la posibilidad de usar el ahorro municipal.
