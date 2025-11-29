Alerta vecinal en O Posío ante la devastación arbórea: «Las talas no paran»

En febrero de este año, el Concello comenzó lasobra de remodelación del jardín más icónico y querido de la ciudad, el del Posío, creado a mediados el siglo XIX como botánico por su riqueza arbórea. El proyecto, con un presupuesto de 2,3 millones y desde su inicio, se sucedieron las protestas vecinales, personas para las que en muchos casos, O Posío era su referencia vital desde la infancia, pues a pesar de permanecer vallado durante la obra, los vecinos empezaron a ver desde el balcón la tala de árboles, algunos centenarios, que no respondían a los pactado durante el diseño del proyecto con el Concello.

Meses después, la inquietud vecinal se dispara, «pues las talas continúan y el Posío está ya devastado», dicen. «Unos árboles murieron por falta de riego en verano, al igual que decenas de plantas, y los que resistieron los cortaron. O Posío ya no es un vergel», denuncian los vecinos, que divulgan un dosier fotográfico desde sus casas, la única zona «para poder divisar la barbarie», aseguran.

Está ganando terreno el hormigón, que se introduce en paseos, desapareciendo paseos y zonas de tierra. Las imágenes tomadas desde las viviendas más altas por los vecinos, muestran, como indican las dos fotos que aparecen más abajo demuestran , la desaparición de buena parte de la masa arbórea. Puede comprobarse el cambio del entorno de la antigua cafetería cuando era una zona zona boscosa , antes del inicio de las obras, y a continuación el estado actual, en la que se ve queda ya solo solo un árbol, una especie de abeto y ha desaparecido el resto de árboles que le rodeaban.

Imagen del entorno de la cafetería antes de la remodelación del jadín | / fdv

Imagen del entorno de la cafetería en la actualidad.Un árbol donde había un bosque | / fdv

Una cafetería más grande, 7 árboles árboles menos

Para ganar espacio libre en este recinto, indican los vecinos, con el que quieren posiblemente primar un uso hotelero en el jardín, y crear una macrocafetería, para el elevar el precio de la adjudicación a un alto coste, se han talado 7 árboles.

Los trabajos de esa remodelación que se pliega al hormigón, según los vecinos, siguen adelante, y asociaciones como Amigas das Árbores han difundido vídeos en los que según el portavoz de este colectivo, Xosé Santos, se ve como el cemento va ganando terreno al verde.

Para este colectivo ecologista es dramático que «el alcalde de Ourense y la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia anunciaran el ‘Primer de Refugio climático de Ourense’, que consiste básicamente en crear nuevas zonas de sombra plantando árboles y jardines verticales, mientras siguen deshaciendo el conocido como Jardín Histórico del Posío», indican, «eliminando la zona verde existente para convertirla en una explanada con la eliminación de árboles históricos, con maquinaria pesada pisando el suelo de tierra y convertido en a parcelamiento de decena as de coches en lo que era una zona verde».

Lamenta, además, Amigas das Árbores, como expertos en medio ambiente y regeneración, que ese «hormigonado impermeabiliza la tierra en la que había vegetación». Denuncian también recientes talas de árboles en calle Camino Caneiro, y en el entorno del embalse de Cachamuíña, con decenas de pinos talados en lo que califican «·negacionismo arboricidas y especuladores del patrimonio y los recursos públicos», según denuncia Amigas da Terra.