Casi 1.500 familias aguardan por una vivienda protegida en la provincia

Un mercado inmobiliario que se dispara, llevándose hasta el 50% del salario medio en Ourense, y las dificultades para suscribir préstamos ante los precios desorbitados del mercado inmobiliario en la provincia, han vuelto a disparar la lista de demandantes de un piso protegido en la ciudad y provincia, hasta rozar casi los 1.500, de los cuales la mayoría de demandantes están en Ourense.

En la última semana de noviembre esta lista gallega de solicitantes de una vivienda protegida, sumaba 22. 689 familias, de las cuales 1.483, son familias de la provincia de Ourense.

La promoción de más de 1.600 viviendas que ha anunciado la Xunta de Galicia, para cubrir una demanda que crece, superaría casi a los demandantes, pero el proyecto es complejo por su dimensión y las cifra final demorará mínimo todavía un par de años, aún cuando algunos lotes como el de O Vinteún está ya muy adelantados.

El Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida de Galicia es un registro público, que tiene como finalidad facilitar la gestión y el control en la adjudicación de viviendas de protección privada o de promoción autonómica, garantizando la publicidad, concurrencia y transparencia de dichos procesos.

Por municipios, el de la capital es que se lleva el grueso de los demandantes. Así, y pese a que la ciudad tiene solo un tercio aproximadamente de la población provincial, más del 70% de la demanda se produce en la capital, con 876 familias en lista de espera para una vivienda protegida, en las diferentes modalidades de compra o alquiler. Le sigue el Concello de O Carballiño con 66 familias en lista de espera, y en tercer lugar O Barco de Valdeorras, con 49 familias aguardando por una vivienda protegida. En cuarto lugar, a mucha distancia, con 30 demandantes de este tipo de viviendas está el municipio de Maside.

Debe ser vivienda única

Como explica la Xunta esta lista de demandantes pueden inscribirse «las personas o unidades familiares o convivenciales que estén interesadas en acceder a viviendas protegidas, en primera o sucesivas transmisiones que residan o trabajen en Galicia cuya capacidad económica no exceda los límites establecidos para cada tipo de vivienda, siempre y cuando no sean propietarias de otra vivienda o esta sea inadecuada o insuficiente para sus necesidades» .

Solo se admitirá una solicitud por unidades familiar o de convivencia, independientemente de que esté compuesta por una o varias personas.

Aumenta el tope de ingresos

La Xunta amplió este mismo año, límites máximos de ingresos de las familias para que se mejorar la ratio de las que pueden acceder a una vivienda en las modalidades de e las Viviendas de Promoción Pública (VPP) y a las distintas tipologías de Viviendas de Protección Autonómica (VPA), promovidas por promotores privados y cualificadas como protegidas, bien de régimen especial, general o concertado, para dar respuesta a las necesidades actuales y seguir dándole impulso al compromiso de poner a la disposición de más personas más vivienda.

Esto supone que el incremento de los limites de ingresos para el acceso a la vivienda en todos los casos, son sensiblemente superiores al salario medio en Galicia. El objetivo es así favorecer el acceso estas viviendas a más familias. Según los últimos datos oficiales disponibles, el salario bruto medio en Galicia se sitúa en los 2.136 euros bruto

De este modo, y para que una pareja con un hijo pudiera adquirir una VPP o una VPA de régimen especial, el Iprem fijaban hasta principios de este año , que los ingresos máximos anuales brutos en hasta 26.250 euros. Con la modificación del tope, y la modificación de los tramos de ingreso, esa misma unidad familiar para la adquisición de la misma vivienda, conseguirá los 31.500 euros anuales brutos ( lo que supone 2.625 euros mensuales brutos).

Además como explicó la propia Xunta de Galicia, cuando aprobó este aumento de sus baremos para ampliar el perfil de demandantes en un contexto difícil para acceder a una vivienda en el mercado libre, para acomodar el esfuerzo de las familias para el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y facilitar la financiación por parte de las entidades financieras, modificó tramos de ingresos máximos para el acceso a una vivienda protegida, de tal manera que incrementa este tope, que varía según los diferentes tipos de protección de las mismas.

Hasta 68.250 euros

Antes el techo de renta para una unidad familiar para el acceso a la una VPP se situaba en 2,5 veces el Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Iprem), límite que se incrementó a principios de este año, y que pasará a ser de 3 veces el Iprem.

Con respecto a las VPA de régimen especial, el límite máximo del Iprem se incrementó también en medio punto, pasando de 3 a 3,5; y pasando además del 4,5 hasta 5 veces el Iprem en las viviendas de régimen general. Se mantiene el tramo de ingresos ponderados para el acceso a las VPA de régimen concertado, en hasta 6,5 veces el Iprem.

En el caso de VPA de régimen general, estos importes en el techo de renta, para la misma tipología de familia y mismo tipo de inmueble, pasaron de los 47.250 euros brutos anuales a los 52.500 euros bruto anuales. Por otro lado según la información publicada por la Xunta se mantiene el tramo de ingresos ponderados para el acceso a la VPA en régimen concertado, que se sitúa hasta 6,5 veces el Iprem, 68.250 euros brutos anuales.

Más de 1.200 solicitantes piden un piso de alquiler y renuncia a la compra

Lo que dejan claro las listas de demandantes de vivienda protegida, es que hay mayor interés también en la provincia, por alquiler. De hecho de esos casi 1.500 demandantes, más de 1.200 solicitan vivienda de alquiler no compra de la misma.Así por modalidades, en el apartado de Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública o VPPA hay 1.201 demandantes en la provincia, de los cuales 1.041 piden piso en alquiler, y solo 79 compra.En Vivienda de Promoción Pública en Núcleos Rurales o Cascos Históricos, solo hay 124 demandantes en la provincia de Ourense , de los cuales 105 optan a una vivienda en alquiler, y solo 14 muestran interés por la compra. Otros 5 estarían dispuestos a un alquiler con opción a compra.En este registro disgregado por modalidades de vivienda, solo hay 14 personas interesadas en una Vivienda de Promoción Privada de Régimen Especial, y de ellas también 4 con opción a alquiler y solo 10 interesados en adquirirlas.Otras 123 personas figuran como solicitantes de Vivienda de Promoción Privada de Régimen General en la ciudad de Ourense y provincia, y en este caso también cambian las cosas porque hay 67 familias que optan a adquirirla y 46 a alquilarla. Finalmente solo 19 personas están interesadas en conseguir una Vivienda en Régimen Concertado. Estas preferencias de los solicitantes se mantienen en toda las provincias.