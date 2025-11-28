Verín prioriza las inversiones y políticas sociales para 2026

El Concello de Verín aprobó este jueves de forma inicial sus presupuestos por 16.054.179 euros, y prioriza inversiones y políticas sociales. Invertirá 3,7 millones en actuaciones clave para la mejora urbana, el patrimonio y los servicios públicos. Este presupuesto supera en un 8,94% al ejercicio anterior. Entre las acciones para 2026 destacan la adquisición de terreros para patrimonio municipal, la expropiación de terrenos (Fontenova), la nueva urbanización en la Avenida Luis Espada y Avenida de Portugal, la pavimentación en Mourazos, calle Marbana y núcleos rurales, la rehabilitación de edificios históricos Fontenova y Recaredo Romero, la licitación Puente de San Lázaro, la reforma de la Lonja Agropecuaria en madera, o la demolición de edificaciones en el entorno de la iglesia. En gasto de personal , 6,7 millones.