Seis municipios licitan por 2,3 millones el suministro de luz

La agrupación de municipios de Muíños, Avión, Calvos de Randín, Bande, Lobios y Lobeira, ha licitado conjuntamente el contrato de suministro eléctrico por más de 2,3 millones de euros, que se publicó el pasado día 23 de octubre, para un periodo inicial de dos años, ampliable por otros dos más.

Se trata de la cooperación y gestión eficiente entre pequeños concellos que unen esfuerzo para obtener precios más competitivos y una mejor gestión energética de sus servicios municipales. Esta iniciativa fue posible gracias al Instituto Enerxético de Galicia, que a principios de año puso en marcha una línea de ayudas para fomentar la creación de agrupaciones municipales para este tipo de contrataciones. El pliego de licitación valora especialmente que la energía proceda de fuentes renovables.