Pillan a dos mujeres tras modificar desde Madrid la cuenta bancaria de una factura para estafar a un empresario ourensano

En pleno Black Friday y a las puertas de la Navidad, los cuerpos de seguridad alertan a los ciudadanos de extremar las precauciones ante posibles ciberdelitos, en aumento en los últimos años. Hay quienes jamás consiguen recuperar su dinero, pero otros corren mejor suerte. Este último es el caso de un empresario de O Barco de Valdeorras que ha recuperado cerca de 55.000 euros que le habían sido estafados el pasado año. Dos mujeres residentes en Madrid habían interceptado la factura de un proveedor y modificado el número de cuenta al que debía destinarse el dinero. La Guardia Civil de Ourense arrestó a una de las involucradas e imputó a la otra, además de conseguir recuperar 54.730 euros.

Los hechos ocurrieron en junio del 2024, cuando el empresario realizó el pago de 80.678 euros en dos plazos. Cuando tenía pendiente el segundo, notó que el número de cuenta del recibo había sido cambiado, por lo que interpuso una denuncia en el cuartel de la Benemérita.

Tras una investigación, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, en el marco de la operación Pesca Ou, procedió a la detención de una vecina de la ciudad de Madrid de 56 años de edad y a la imputación de la segunda mujer, habitante de la localidad madrileña de Parla, ambas como presuntas autoras de un delito de estafa.

Los agentes lograron igualmente bloquear la cuenta bancaria a la que se derivó la cantidad económica defraudada, concretamente los 54.730 euros que el empresario había transferido en el primer plazo de pago, según ha informado la propia Guardia Civil en una nota de prensa.

Ciberestafa en la venta de una cabeza tractora

Un limiano también fue víctima -en julio del 2024- de un fraude a través de internet tras comprar una cabeza tractora de un camión. Abonó 29.900 euros, pero jamás recibió la pieza.

Una indagación del Equipo Arroba, igualmente de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense -operación Trucl Xin-, dio con el autor de este supuesto delito de estafa, un vecino de 37 años de Marbella.