Nueva pasarela en la OU-150 en la localidad de Cudeiro
La Xunta invierte más de 435.000 euros | El vial salva el paso sobre el regato Val dos Gozos
A.F.
Ourense
La Xunta inicia la construcción de una pasarela en el núcleo de Cudeiro, en el entorno del punto kilométrico 1 de la carretera OU-150, independiente del puente actual. Salva el paso sobre el regato Val dos Gozos, en el que existe un estrechamiento de calzada, con el fin de mejorar la seguridad peatonal. La inversión supera los 435.000 euros.
El delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, visitó ayer este núcleo perteneciente al municipio de Ourense, para verificar el inicio de las obras. Destaca que estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Sendas de la Xunta, con el que lleva planificados y ejecutados ya 300 kilómetros de itinerarios peatonales y ciclistas en su compromiso con la movilidad sostenible y segura.
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años
- Transformar ruinas en una aldea turística: el audaz proyecto del joven Alejandro López en la Ribeira Sacra
- Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
- El profesor ourensano condenado por violación dijo a los policías cubanos que no sabía que tuviera causas en España
- Una galaxia de estrellas Michelin en menos de 700 metros en el centro de Ourense
- La difícil reconstrucción de San Vicente, una aldea entre ruinas
- Un vecino de Beade se queda fuera de las ayudas tras el fuego: «Perdí mi casa»