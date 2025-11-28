Nueva pasarela en la OU-150 en la localidad de Cudeiro

La Xunta inicia la construcción de una pasarela en el núcleo de Cudeiro, en el entorno del punto kilométrico 1 de la carretera OU-150, independiente del puente actual. Salva el paso sobre el regato Val dos Gozos, en el que existe un estrechamiento de calzada, con el fin de mejorar la seguridad peatonal. La inversión supera los 435.000 euros.

El delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, visitó ayer este núcleo perteneciente al municipio de Ourense, para verificar el inicio de las obras. Destaca que estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Sendas de la Xunta, con el que lleva planificados y ejecutados ya 300 kilómetros de itinerarios peatonales y ciclistas en su compromiso con la movilidad sostenible y segura.