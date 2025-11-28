Dos investigados por hurtar cable telefónico en Outomuro

Dos vecinos de A Cañiza están siendo investigados como presuntos autores de un delito de hurto de cable telefónico.

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova está al frente de la operación denominada «Lletecar» en el marco de la cual se ha tomado declaración a los dos hombres de 53 y 55 años de edad, respectivamente, como supuestos autores de un delito de hurto de cableado por hacerse con 2.380 metros valorados en 6.000 euros.

La extracción se produjo el pasado 7 de septiembre a la altura del kilómetro 13 de la carretera Ou-404 en la localidad de Outomuro, en el concello de Cartelle.