La Diputación estrena «Lyla», del Grammy Latino Minimalia

La Diputación estrena en primicia el videoclip de «Lyla», del Grammy Latino Daniel Minimalia, rodado en la Ribeira Sacra. El compositor y guitarrista ourensano es el «primer gallego en obtener un galardón tan prestigioso», y «ya es parte de los grandes embajadores de esta tierra sagrada», según apunta el presidente del gobierno provincial, Luis Menor. El estreno mundial será hoy en todas las plataformas musicales.

Menor define el vídeo como «una promoción cultural y paisajística de la Ribeira Sacra de Ourense sin precedentes».Financiado por la Diputación, fue rodado en parajes como el cañón del Sil, el monasterio de Santa Cristina, la iglesia de San Pedro de Rocas y otros parajes de gran simbolismo. Es parte del próximo álbum de Minimalia, que irá acompañado de una gira internacional que arranca en Berlín y seguirá en Europa Central, Estados Unidos y Asia.