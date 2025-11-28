Cooperativistas y empleados de Coren contarán con amplia oferta financiera

Abanca y Coren han renovado un acuerdo de colaboración en materia financiera, que se compromete con los cooperativistas y empleados de esta empresa líder en el sector primario. Este convenio aborda tanto las necesidades estratégicas como los retos que surgen en el día a día de la actividad. Ambas partes trabajan en un catálogo de productos y servicios.

El director territorial de la entidad bancaria en Ourense, Rubén Saavedra, y el director xeral de Coren, Emilio Rial, formalizaron el acuerdo en Santa Cruz de Arrabaldo, ante el director de Abanca Agro, Jesús Combarro, y otros representantes de ambas partes. Destaca un año más uno de los productos diferenciales del banco para el sector: la Línea de Financiación Agro Multidestino. Una alternativa de crédito pionera en el mercado que tiene como objetivo adaptarse a las necesidades del sector y así unificar en un único contrato la financiación del día a día de las explotaciones ganaderas. En concreto, permite acceder a fondos para adelantar las ayudas de la PAC, cubrir los gastos de campaña así como financiar las primas de los seguros agrarios contratados en Abanca. Los clientes acceden a los fondos a su propio ritmo, lo que facilita un ahorro de costes y simplifica los trámites administrativos.

Otra solución es el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), una financiación para promover el desarrollo de proyectos de inversión en el sector y con condiciones muy ventajosas, ya que las administraciones públicas asumen la totalidad del coste de la garantía pública incorporada y parcialmente los intereses, con una subvención de hasta el 3% durante los tres primeros años. También permite la financiación de las necesidades de capital circulante más recurrentes, y opciones de inversión con plazos de reembolso flexibles, que pueden superar los 15 años e incluyen periodos de carencia.

Asimismo hay préstamos personales, con amplios plazos de amortización, posibilidad de carencias y unos tipos de interés muy competitivos, hasta líneas de crédito para promover actividades sostenibles, leasing mobiliario y otras opciones de financiación con organismos públicos.