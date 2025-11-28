El Concello debe indemnizar con 65.000 euros a una mujer por una caída en la calle
REDACCIÓN
Ourense
El Concello de Ourense ha estimado en parte la sentencia de Juzgado de lo Contencioso número 1 Ourense e indemnizará a una vecina de la ciudad con 65.333 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los graves daños que sufrió la denunciante, por una caída al tropezar a la altura de los números 15 y 16 de la calle del Pase con una loseta de piedra que estaba levantada.
El fallo anula y revoca la desestimación de la denuncia acordadas en Xunta de Goberno, y declara la responsabilidad patrimonial del Concello, de los daños sufridos por la denunciante, como responsable «del mal estado del pavimento de la vía pública municipal, con la consiguiente condena solidaria a Concello y la entidad aseguradora Segurcaixa Adeslas».
