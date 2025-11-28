Aplazan un juicio por renunciar el acusado a su abogado

El juzgado de lo Penal de Ourense tuvo que suspender el juicio previsto contra dos acusados por un delito de apropiación indebida por un presunto fraude vinculado a máquinas recreativas y de apuestas instaladas en un local de O Carballiño, después de que el principal encausado comunicara en sala que renunciaba a su abogado.

La decisión, adoptada instantes antes de comenzar la vista, obligó a la magistrada a aplazar el juicio para garantizar el derecho de defensa del acusado, que deberá designar un nuevo letrado o solicitar uno de oficio. Ambos se enfrentan a cinco meses de prisión y a indemnizaciones superiores a 12.000 euros.