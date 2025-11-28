Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aplazan un juicio por renunciar el acusado a su abogado

L. G.

Ourense

El juzgado de lo Penal de Ourense tuvo que suspender el juicio previsto contra dos acusados por un delito de apropiación indebida por un presunto fraude vinculado a máquinas recreativas y de apuestas instaladas en un local de O Carballiño, después de que el principal encausado comunicara en sala que renunciaba a su abogado.

La decisión, adoptada instantes antes de comenzar la vista, obligó a la magistrada a aplazar el juicio para garantizar el derecho de defensa del acusado, que deberá designar un nuevo letrado o solicitar uno de oficio. Ambos se enfrentan a cinco meses de prisión y a indemnizaciones superiores a 12.000 euros.

