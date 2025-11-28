El alcalde ratifica su amenaza de desahucio: los placeros con un pie en la calle

El último movimiento anunciado ayer por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, deja a los comerciantes de la plaza de abastos de As Burgas, de la que dependen casi 200 familias, con un pie en la calle. El regidor ratificó su reciente amenaza de desahucio de los placeros del local provisional de la Alameda ante la demora, dijo, en presentarles un plan funcionar para rematar la obra del edificio civil de la plaza de abastos y volver a instalarse en él. Ayer anunció una inminente una orden de desalojo de los placeros que les obligará a abandonar el edificio del paseo central de la Alameda. Una vez que reciban la notificación, tendrán 30 días para irse.

El expediente, que se aprobó ayer en Xunta de Goberno, decreta que los placeros «incumplieron el plazo que tenían para presentar el proyecto de traslado de sus puestos al edificio rehabilitado y no tienen derecho a estar en la Alameda por caducidad».

La noticia ha sido recibida de nuevo con «enorme decepción y sorpresa» por los placeros, pues «no tenemos ni idea de lo que pretende, si quiere actuar por la vía de resolución de contrato o por la del desahucio administrativo, pero antes debe darles un trámite de audiencia», indica el letrado de los comerciantes.

«Los dejan en la calle»

La hoja de ruta de los afectados, «a los que dejan literalmente en la calle, sin tener a donde ir, y sin sus puestos de trabajo», indica el letrado de los comerciantes, pasa por presentar las correspondientes medidas cautelares por vía ordinaria en el Juzgado Contencioso Administrativo para que se paralice el proceso

Afirman que irse en 30 días es inasumible, pues el edificio rehabilitado no tiene infraestructura alguna por dentro, ni siquiera las básicas, «y, aun empezando hoy mismo la obra, se tardarían un mínimo de 8 meses o más en rematarlas», indica el letrado de los placeros.

Considera «gravísimo» desde el punto de vista jurídico la postura del alcalde: «Es como si voy a un juzgado y me dice el juez que, diga lo que diga, me va a condenar».

Con estas medidas cautelares por la vía ordinaria, para que se paralice el proceso, los afectados pretenden que «se les dé el trámite de audiencia». «Tienen que escuchar cuáles son los argumentos de descargo. El alcalde se erigió en rey del relato con eso de que queremos seguir en la Alameda y es totalmente falso», indica el letrado.

El alcalde parece querer pisar ahora el acelerador, cuando los placeros llevan casi 7 años esperando el remate de las obras de la plaza. Había un acuerdo por el que se dotaban 2 millones de euros, para rematar la obra interna, de los que la mayor parte los aportaba la Xunta, junto con Diputación y placeros, que ponían 400.000 euros, y harían sus puestos de venta. Finalmente, Jácome rompió el pacto alegando que «pagan poco» por la concesión y prefirió perder las ayudas y que paguen los placeros.

Comunicado de los placeros

A última hora de ayer, la asociación de comerciantes envió un comunicado pidiendo la unión de PP, PSOE y BNG «para salvar la plaza de abastos y acabar con esta locura». «Es una cuestión de voluntad política y de amor por esta ciudad», señalan, y hacen un llamamiento a los vecinos para acabar «con este nivel de cutrerío y mediocridad». Insisten en que «esta situación de la ciudad puede mejorar a partir de mañana si los partidos de la oposición se ponen de acuerdo».

El alcalde colgó inmediatamente en redes su propia interpretación del comunicado, acusa a los placeros de tratar de inducir a una moción de censura contra él «para defender sus intereses privados».

«Le entregamos otro plan funcional hace 15 días y no hubo respuesta»

El argumento que esgrimió el día 13 de noviembre el alcalde, cuando anunció su primera amenaza de desahucio de los placeros, fue que no le habían presentado el plan funcional de adaptación y remate de las obras interiores de la plaza.Según el letrado de los comerciantes, «se le presentaron en su momento dos planes funcionales y el Concello los rechazó, y hace unos quince días se le presentó otro plan funcional y los comerciantes no han tenido respuesta» . Es decir, que habría habido otro intento por parte de los placeros de llegar a acuerdo, sin éxito.La última oferta realizada a mediados de noviembre por el conselleiro de Comercio para zanjar este inacabable conflicto, fue que el Concello no tuviera que asumir gasto alguno, las otras administraciones correrían con toda la inversión necesaria, pero Jácome dijo «no», pues insiste en una condición de privilegio de los placeros y habló incluso de echarlos y convocar otro concurso.