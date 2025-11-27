La Xunta impulsa en Ribadavia el proyecto pionero Vilas Vivas

Ribadavia acoge del 5 al 8 de diciembre la segunda edición del evento Artesanía, Saber e Sabor. Será el punto de partida del proyecto pionero de revitalización comercial Vilas Vivas, dentro del Plan estratégico do comercio de Galicia 2025-2030. Coincidiendo con este evento, se abrirán en esta villa casi una decena de locales que acogerán actividad comercial, artesanal y cultural en formato efímero y se irá ampliando de manera gradual hasta llegar a los 15 establecimientos en 2026.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, así como el de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, presentaron ayer la segunda edición que convertirá Ribadavia en un gran mercado abierto de productos amparados bajo los sellos de Artesanía Alimentaria y Artesanía de Galicia, además de un escaparate para el comercio local. Contará con 14 talleres distribuidos entre la Iglesia da Madalena y la calle Banda da Lira, así como talleres gratuitos para todos los públicos y cursos de formación especializada en artesanía navideña. Y como novedad, un espacio en la Alameda donde los comercios de Ribadavia podrán ofrecer sus productos.

Asimismo, la Consellería de Medio Rural contará con espacios en la Plaza Mayor para promocionar los productos agroalimentarios gallegos amparados por distintivos de calidad diferenciada. Habrá una carpa con 32 productores de Artesanía Alimentaria, así como catas de vino de 14 bodegas de la DO Ribeiro. En la calle Yáñez, una zona para degustar productos de calidad diferenciada llamada «Cousas ricas», en la que probar recetas elaboradas con estos alimentos. La programación incluye actividades musicales, espectáculos de magia y baile, sorteos de lotes de Artesanía de Galicia y Artesanía Alimentaria , y la visita de Papá Noel.

En 2024 este evento atrajo alrededor de 8.000 visitantes. Vilas Vivas convertirá Ribadavia en la primera experiencia de un proyecto destinado a recuperar el comercio local de cascos históricos singulares, con potencial turístico, a través de la rehabilitación de bajos en desuso y su oferta a comerciantes y artesanos en régimen de licitación pública.

Según González, a partir del día 5, coincidiendo con este evento, se abrirán casi una decena de locales que acogerán actividades en formato efímero, y permanecerán a lo largo de todas las fiestas de Navidad. A continuación, en el primer trimestre del 2026, se desarrollará también una acción de dinamización alrededor del vino de O Ribeiro, y se avanzará en la reforma de los locales ya alquilados con el fin de abrirlos al público de manera progresiva para alcanzar en junio un total de 15 distribuidos por tres calles y plazas del casco histórico.