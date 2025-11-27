La Xunta ayuda con 4,1 millones a 35 concellos tras los incendios
El concello de Monterrei obtuvo 225.000 euros
A. F.
La provincia de Ourense es la más beneficiada de las ayudas de la Xunta para hacer frente a los daños de los incendios forestales. Más de 4,1 millones de euros se destinan a 35 ayuntamientos.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer el Concello de Monterrei para supervisar los trabajos de desescombro y de limpieza que se ejecutan en las edificaciones que sufrieron daños por los incendios del mes de agosto en el lugar de A Caridade, dentro del convenio entre la Consellería de Presidencia con este municipio, por importe de más de 225.000 euros.
En A Caridade se están demoliendo cubriciones que quedaron sobre muros, tabiquerías interiores en mal estado, vigas de castaño calcinadas de forjados y retirada de escombros colapsados. También limpieza y restauración ambiental de las infraestructuras, equipamientos o bienes municipales afectados por los incendios.
Manuel Pardo subrayó que la Xunta firmó convenios con 46 concellos por importe de 5 millones de euros. La mayor parte de los concellos son de Ourense, 35. En la comarca de Monterrei la Xunta ha destinado más de un millón de euros a los concellos de Cualedro (243. 937), Laza (156. 259), Oímbra (230.962 ), Riós (69.786), Vilardevós (80.092) y Monterrei (225.734). Respecto a las ayudas a viviendas afectadas, se dieron a siete propietarios por más de 600.000 euros.
