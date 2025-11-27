Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE critica que se privatice el servicio de urbanismo en Ribadavia

El PSOE denuncia que el gobierno local de Ribadavia privatiza el servicio de urbanismo con fines «oscurantistas», sin dar las mismas oportunidades a todos los vecinos. Los socialistas critica que «llevamos dos años y medio solicitando que se nos aclare esta situación y otras muchas». Se ha optado por contratar una empresa externa que informe sobre las obras en el municipio, en lugar de aprovechar la plaza creada a través de la RPT del propio Ayuntamiento.

