La provincia registró 1.123 ciberdelitos en seis meses
A.F.
En el primer semestre de este año se registraron 1.123 hechos delicitivos en la provincia de Ourense relacionados con la cibercriminalidad. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, destaca «la importante labor» que hace el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, para formar a la ciudadanía y al tejido empresarial en materia de ciberseguridad.
En su visita al ‘roadshow’ #ExperienciaIncibe, que estará en la Praza do Concello de O Barco de Valdeorras hasta el día 29, Eladio Santos aseguró que las cifras todavía son preocupantes pero «revelan una contención respecto a la subida acusada de años anteriores». Anima a la población de Valdeorras a visitar el camión del Incibe, que busca la formación en ciberseguridad con juegos, exposiciones y actividades.
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años
- Transformar ruinas en una aldea turística: el audaz proyecto del joven Alejandro López en la Ribeira Sacra
- Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
- La difícil reconstrucción de San Vicente, una aldea entre ruinas
- Un vecino de Beade se queda fuera de las ayudas tras el fuego: «Perdí mi casa»
- «Llevo dos semanas con Lorazepam para poder dormir»
- Muere un trabajador en las obras del AVE en San Cibrao das Viñas