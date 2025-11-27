La provincia registró 1.123 ciberdelitos en seis meses

En el primer semestre de este año se registraron 1.123 hechos delicitivos en la provincia de Ourense relacionados con la cibercriminalidad. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, destaca «la importante labor» que hace el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, para formar a la ciudadanía y al tejido empresarial en materia de ciberseguridad.

En su visita al ‘roadshow’ #ExperienciaIncibe, que estará en la Praza do Concello de O Barco de Valdeorras hasta el día 29, Eladio Santos aseguró que las cifras todavía son preocupantes pero «revelan una contención respecto a la subida acusada de años anteriores». Anima a la población de Valdeorras a visitar el camión del Incibe, que busca la formación en ciberseguridad con juegos, exposiciones y actividades.