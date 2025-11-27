Jácome desata otra polémica: da 5 minutos a las cámaras para tomar imágenes plenarias y solo se queda su tele

Era de esperar que un alcalde que declaró haber pasado el confinamiento con su mascota, un loro al que llama Litigo –«yo litigo, tú litigas, él litiga»–, iba a ser cualquier cosa menos un cargo pacífico. Es decir, algo litigante.

Jácome desata la polémica al limitar a cinco minutos la presencia de cámaras en los plenos

Ayer mismo, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, volvió a demostrar que depura todo aquello que le molesta. A las numerosas vías de agua que ha abierto en las relaciones institucionales del Concello con la oposición, otras administraciones públicas, colegios profesionales, placeros y funcionarios —con tres denuncias de trabajadores que se saldaron con fallos de acoso contra el regidor— o la suspensión de las ruedas de prensa, medida que adoptó a finales de 2024 porque, según declaró en una tele de ámbito nacional, todos los medios de Ourense tergiversan sus palabras, se ha sumado ahora su decisión —ya oficial desde ayer vía comunicado— de restringir a cinco minutos el tiempo máximo que pueden estar los fotoperiodistas realizando su trabajo en un pleno.

La decisión, que ha generado debate en medios nacionales por los motivos que la originaron —un fotógrafo que, según Jácome, lo enfocó durante demasiado tiempo con su cámara—, ha sido tachada de «ofensiva» por la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia, que le exige «pedir perdón» al periodista agraviado, al que llamó paparazzi en el pleno.

Este colegio profesional afirma que ha puesto el asunto en manos de sus asesores jurídicos «y en los próximos días veremos qué medidas se toman, porque atenta contra la libertad de prensa recogida incluso en la Constitución. Creemos que no hay precedentes», indican fuentes de la asociación.

Según el regidor, tener a un fotoperiodista enfocándote «supone un tipo de acoso que afecta al normal funcionamiento del político, ya que el hecho de saberse enfocado permanentemente, con un objetivo, afecta al subconsciente, produce estrés, intimidación, coarta...».

Su tele seguirá grabando

Pese a la polémica, todo apunta, según fuentes próximas al gobierno local, a que se mantendrán las cámaras de la televisión privada del alcalde, Auria TV, grabando los plenos, de modo que, tras ratificarse esta medida, la señal que emita el Concello se convertirá en el único medio autorizado para captar imágenes pasados los primeros cinco minutos, «como en el Ministerio de Propaganda de Goebbels». Si se produjeran polémicas graves, la única imagen disponible sería la de esa televisión oficial, salvo que el alcalde se retracte.

Todo ello porque un fotoperiodista de un medio local —medio con el que Jácome mantiene una guerra abierta aún más encarnizada que con el resto— había pasado treinta minutos en el pleno enfocándolo, algo que, según señaló ayer en sus redes, «afecta al normal funcionamiento del político».

Los fotógrafos «acosan»

Añade además el alcalde que «la presencia fija y prolongada de la cámara crea una inhibición del comportamiento natural. El político sabe que cualquier gesto involuntario, distracción o mueca de cansancio será capturado y publicado».

Tras esta declaración en redes, llegó la nota oficial del Concello que, pese a no convocar desde hace casi un año ruedas de prensa por su desconfianza con los medios, sigue enviando comunicados sobre todas las actividades y actos oficiales a todos los medios de comunicación.

El texto del comunicado indica textualmente que «el Ayuntamiento de Ourense regulará la toma de imágenes y fotos externas de los medios de comunicación centrándola en los primeros cinco minutos de cada sesión plenaria, según manifestó el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. La señal de audio y vídeo seguirá facilitándose por el canal habitual del Ayuntamiento (Vimeo)», señala.

Críticas desde la oposición

La Asociación de Fotoxornalistas considera que la oposición «debe dar también el paso y apoyar la libertad de prensa». El primero en mostrar su apoyo al fotoperiodista agraviado y al gremio en general fue el BNG, a través de su portavoz, Luis Seara y en el transcurso del propio pleno. «El máximo responsable municipal debería pedir disculpas públicas ya».

Desde el grupo municipal del PP mostraron ayer su apoyo «firme e inequívoco» a los profesionales de los medios y subrayaron que defender su labor «es un deber democrático, porque los vecinos deben estar informados, y vamos a defender ese derecho con toda la contundencia que sea necesaria», concluyó la portavoz popular.

«La libertad de prensa e información no se regula, se respeta», advierte la portavoz popular, Ana Méndez, quien considera «gravísimo» que el máximo responsable municipal siga utilizando las instituciones «para intentar controlar qué se ve y qué no se ve en los plenos municipales».

Desde el grupo municipal Socialista manifiestan que comparten la postura de Fotoxornalistas de Galicia, y consideran que Jácome «debe pedir perdón». Los y las fotoperiodistas, «al igual que quienes trabajan en la información, son imprescindibles para que una ciudad sepa lo que pasa, para que haya luz, para que haya democracia. Trabajamos con ellos y conocemos su profesionalidad, su respeto y su humanidad», señalaron.