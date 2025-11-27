Detenido por robar miles de euros en joyas en una vivienda de Castrelo de Miño
El sospechoso accedió al domicilio tras escalar hasta una ventana situada a tres metros | Vendió las joyas sustraídas en un compro-oro de la ciudad
El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense detuvo este martes, 25 de noviembre, a un varón de 58 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza.
Supuestamente el hombre habría accedido al interior de una vivienda en la localidad de San Esteban, en el concello de Castrelo de Miño. Lo hizo el pasado 16 de agosto mediante la modalidad de escalamiento, que en el argot policial significa que el autor actúa tras superar un obstáculo de cierta altura, en este caso tras forzar una ventana ubicada a tres metros de altura. Una vez dentro del domicilio se apoderó de joyas por valor de 2.000 euros.
Los agentes pudieron descubrir que las joyas sustraídas habían sido vendidas en un establecimiento de compro-oro de Ourense. Todo ello en el marco de la operación «Sold».
No era un extraño para los cuerpos de seguridad porque el hombre ya había sido detenido por la Guardia Civil en tres ocasiones anteriores por hechos delictivos de similares características, acumulando así antecedentes por robos con fuerza en viviendas.
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años
- Transformar ruinas en una aldea turística: el audaz proyecto del joven Alejandro López en la Ribeira Sacra
- Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
- El profesor ourensano condenado por violación dijo a los policías cubanos que no sabía que tuviera causas en España
- Una galaxia de estrellas Michelin en menos de 700 metros en el centro de Ourense
- La difícil reconstrucción de San Vicente, una aldea entre ruinas
- Un vecino de Beade se queda fuera de las ayudas tras el fuego: «Perdí mi casa»