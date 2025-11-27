Detenido por robar miles de euros en joyas en una vivienda de Castrelo de Miño

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense detuvo este martes, 25 de noviembre, a un varón de 58 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Supuestamente el hombre habría accedido al interior de una vivienda en la localidad de San Esteban, en el concello de Castrelo de Miño. Lo hizo el pasado 16 de agosto mediante la modalidad de escalamiento, que en el argot policial significa que el autor actúa tras superar un obstáculo de cierta altura, en este caso tras forzar una ventana ubicada a tres metros de altura. Una vez dentro del domicilio se apoderó de joyas por valor de 2.000 euros.

Los agentes pudieron descubrir que las joyas sustraídas habían sido vendidas en un establecimiento de compro-oro de Ourense. Todo ello en el marco de la operación «Sold».

No era un extraño para los cuerpos de seguridad porque el hombre ya había sido detenido por la Guardia Civil en tres ocasiones anteriores por hechos delictivos de similares características, acumulando así antecedentes por robos con fuerza en viviendas.