Correos facilita la compra y envío de cestas de Navidad

Los ourensanos podrán encargar los lotes navideños que prefieran en cualquiera de las 21 oficinas de Correos de la provincia. Además de facilitar un catálogo variado de productos, el cliente puede enviar directamente la cesta a su domicilio o al destinatario que desee, sin un coste adicional. Las 21 oficinas ofrecen una selección de cestas que permite a los ciudadanos elegir el surtido que se adapte mejor a sus necesidades.