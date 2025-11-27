Más de 20.000 objetos de cincuenta países, en la novena feria Antiq Auria
A.F.
Expourense acoge este fin de semana la IX edición de Antiq Auria, Feria Internacional de Antigüedades, que reunirá a 50 expositores de 5 países (España, Portugal, Bélgica, Suiza y Francia) que expondrán más de 20.000 objetos. Según sus organizadores, la asociación Memoria Antiga de Ourense, se ha convertido ya en «la mejor feria de antigüedades de Galicia y una de las mejores del noroeste peninsular, porque así nos lo dicen tanto los expositores como los visitantes».
Expourense colabora un año más con esta asociación de empresarios anticuarios de la provincia en la puesta en marcha de este evento, que cuenta con el apoyo de la Diputación. Participan expositores procedentes de varios puntos de España y Portugal (un 25% de los expositores proceden del país vecino) y también de Bélgica, Suiza y Francia. Destaca de nuevo la presencia de expositores de referencia que participan en los mercados de antigüedades más importantes de Europa, las celebradas en el sur de Francia (Montpellier, Avignon y Beziers). Esta cita cuenta también con un área reservada para los aficionados a los objetos vintage, del siglo XX. Se espera superar la cifra de las 2.500 visitas de la última edición. La «gran subasta» será el día 30.
