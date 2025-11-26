Un vecino de Beade se queda fuera de las ayudas tras el fuego: «Perdí mi casa»

Un incendio registrado el pasado mes de agosto en Beade arrasó la finca y las edificaciones donde vivía y trabajaba Uxío Rodríguez, vecino del concello donde asegura ser «propietario de casi 80.000 metros de terreno». El afectado, que afirma haber perdido «todo», entre ello «mi casa» denuncia que el Concello ha clasificado la construcción siniestrada como un «simple almacén» y un lugar de «pernocta habitual», lo que lo deja fuera de las ayudas habilitadas por la Xunta de Galicia para viviendas dañadas por los incendios.

El local de ensayo reducido a escombros. / Iñaki Osorio

Rodríguez explica que la estructura calcinada no era un almacén, sino «un local de ensayo construido hace más de 16 años» y utilizado por «mi grupo musical O son da leira», en el que tocaban él, su hermano y otros ocho músicos. El cobertizo funcionaba «mediante un generador eléctrico y su existencia llegó a figurar en un boletín municipal del año 2003», asevera. Sobre esa edificación, asegura, llevó a cabo una obra superior destinada a vivienda y a una futura bodega, cuya legalización «llevo reclamando desde 2018».

La parcela cuenta también con bodega. / Iñaki Osorio

El afectado mantiene un largo conflicto con el Concello de Beade. Según su relato, «no con el alcalde actual— Fernando Taboada— que lleva muy poco y no tiene que ver» ni tampoco con el regidor municipal anterior , Senén Pousa, sino con el secretario municipal. Considera que el funcionario rechaza sistemáticamente sus solicitudes, desde el reconocimiento del local de ensayo hasta el acceso a un punto de luz. «Presento papeles y acaban todos en la basura, hay pruebas de que pedí la legalización mucho antes de los incendios, años», lamenta.

Rodríguez atribuye el enfrentamiento a un conflicto iniciado cuando solicitó por escrito la limpieza de una carretera «cubierta de mimosas» que considera insegura «si hubiese estado limpia nada hubiese ardido, pero no hizo de cortafuegos porque estaba perdida, aunque yo avisé antes. Desde entonces me tiene manía», sostiene.

«Pidiendo legalizaciones»

El vecino afirma que paga contribución y cuenta con referencia catastral, pero que el Concello «me niega cualquier reconocimiento», y, con ello, la posibilidad de optar a las ayudas que pueden alcanzar hasta 132.000 euros para viviendas afectadas. Niega que no esté censado en el municipio y asegura que existe documentación histórica que lo demuestra. «Vivo a un kilómetro del sitio donde dicen que no estoy censado», apunta.

Rodríguez, por encima de todo, traslada que un arquitecto le confirmó la viabilidad del proyecto para regularizar la vivienda, la bodega y el edificio musical, aunque, reconoce, empezó «como un local de ensayo pequeño y fuimos pidiendo legalizaciones».

El Concello lo niega

Desde el consistorio la explicación para toda la versión del ourensano es simple y clara: «no puede optar a las ayudas porque no es una vivienda, no tiene licencia para ello y no la tiene porque no cumple ningún requisito para ello, sino lo habríamos autorizado hace tiempo».

Es la aclaración que realiza el alcalde, Fernando Taboada, quien lamenta «que el incendio destruyese sus cosas», pero expone que «la ley es la ley para todos» y «lo que no podemos pretender es hacer lo que se quiera, como se quiera, y luego pedir permisos».

El regidor garantiza que todas las consultas fueron trasladadas al arquitecto municipal y fue él el que les expuso la inviabilidad de legalizar las construcciones. «No está ni en terreno urbanizable, simplemente construyó en una finca familiar en medio del monte y así no se hacen las cosas», señalan.

El Concello no abandonó a su vecino, por el momento ha cedido las instalaciones de la antigua escuela municipal para que pueda residir allí.