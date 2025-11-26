La oposición tumba la compra de siete buses nuevos al negar aval económico

El pleno extraordinario celebrado ayer en el Concello, en otro intento del alcalde Gonzalo Pérez Jácome por obtener apoyo de los grupos de oposición para conseguir el favor de la oposición a sendas modificaciones de crédito, la más importante por 2,5 millones para comprar 7 nuevos autobuses con los que reforzar el transporte público, se saldó con un «no» rotundo y en bloque de los tres grupos de oposición, nacionalistas, socialistas e incluso el PP, su habitual valedor.

El motivo no es «fastidiar a la ciudad», como indicó el alcalde utilizando un verbo de connotación más sexual, y complicar el aumento de la flota para poder así iniciar el próximo año la gratuidad del servicio público en la ciudad, un proyecto con apoyo de otras instituciones públicas.El problema, indicó la oposición, es que hay reparos técnicos de la situación del Concello para avalar esta nueva modificaron, y que faltan «estudios técnicos rigurosos».

Añadió que con «38 autobuses nuevos simultáneos y 40 en funcionamiento», toca ir renovando el l parque de autobuses e ir jubilando los antiguos».

Además según el testimonio del regidor, la puesta en marcha del transporte metropolitano obligará a dotar «ocho unidades más», y la implantación del transporte urbano gratuito que «producirá un aumento del 30% de usuarios», será necesario «dimensionar el servicio para no saturarlo».

Para la oposición solo han sido «falacias», al considerar que los nuevos autobuses «no deberían servir para sustituir lo que hay», sino «como un refuerzo».

Para el PSOE el alcalde hace «populismo acelerado» con una factura millonaria y que la implantación del transporte urbano gratuito requiere «un estudio técnico» y un contrato estable. Así lo defendió la edil del PSdeG Alba Iglesias durante su intervención en la sesión plenaria que tuvo lugar esta mañana.

Transporte «en precario»

«Desde 2015 el transporte está en precario en esta ciudad. Y en vez de sacar un nuevo contrato de bus moderno y estable, usted optó por las improvisaciones, las compras sueltas, los cambios de red que son un desastre, y ahora una gratuidad sin base técnica. No hay ninguna garantía de que con 7 buses vaya a funcionar. Ni un informe serio, ni simulaciones de demanda, ni estudio económico» indicó la concejala socialista.

«La gratuidad es popular, pero mal hecha puede ser contraproducente y suponer más aglomeraciones, más retrasos y más quejas», incidió la edil. Y añadió: «Intentan convertir un informe negativo en una opinión discutible. Donde está la memoria económica completa? Solo hay un papel de dos páginas con números sueltos. En cuanto a a otra modificación de crédito que fue al pleno, por de 300.000 euros para destinar Remanente de Tesorería a mejorar instalaciones deportivas de la ciudad salió adelante ayer por unanimidad.

Pos su parte la portavoz del PP Noelia Pérez, criticó ayer en la modificación destinada a e «modificar las líneas antes de que el contrato estuviese adjudicado» y ha señalado que Pérez Jácome «estaba cambiando las reglas del juego en mitad de un procedimiento», generando «inseguridad jurídica» que «acaban pagando con dinero los ciudadanos de Ourense». «Es innecesario, improcedente y chapucero», ha añadido.

Los nacionalista y en su nombre el portavoz Luis Seara también criticó la o «falta de planificación» de un gobierno municipal que «tiene mucho que hacer», y la «falta de informes técnicos»· haciendo hincapié en el informe en contra del interventor y en los riesgos económicos y falta de planificación. La portavoz del PP, Ana Méndez incidió en que «hay que especificar y estudiar las cantidades, hace falta más dinero»

En cuanto a los 300.000 euros que se aprobaron para el portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Luís Seara, ha criticado unas obras que «comprometen las cuentas del Ayuntamiento» a través de un modo de gestionar «errático y basado en la improvisación». «La necesidad de estas obras se sabe desde hace años, ¿por qué no se contemplaron en los presupuestos?», ha añadido.

El alcalde aprovechó para culpara culpar a la oposición de frenar un proyecto que considera «vital» para el transporte público, en un año en el que además la gratuidad se impone en otros puntos de España y Europa.