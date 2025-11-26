O Ribeiro logra apoyo de Medio Rural para frenar la pérdida de viñedo

El Consello Regulador de la D. O. Ribeiro y la Consellería de Medio Rural acordaron en una reunión frenar la pérdida de viñedo reforzando la recuperación de tierra agraria en la comarca. Así, el foco principal de la reunió se centró en la puesta en marcha efectiva de la Ley 11/2021 de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

El ente regulador trasladó a la Consellería la urgencia de activar instrumentos previstos en la ley como proyectos de recuperación de tierra agraria (PRT) adaptados a la realidad vitícola de O Ribeiro, áreas de reestructuración productiva específicas para viñedo, polígonos agro forestales orientados al uso vitícola en zonas de fuerte abandono, agrupaciones de gestión conjunta para hacer viable la explotación de parcelas pequeñas y dispersas, investigación de titularidades y movilización de fincas en abandono, uno de los principales problemas estructurales de la denominación.

También valoró positivamente la disposición de la Consellería para iniciar trabajos técnicos inmediatos.

Por otra parte, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, acompañado de técnicos de la Consellería, se reunió ayer en la delegación territorial con alcaldes de concellos que forman parte de la D.O.Ribeiro para informar de las medidas que se deben poner en marcha contra la enfermedad de las vides, la flavescencia dorada.