O Ribeiro logra apoyo de Medio Rural para frenar la pérdida de viñedo
La Consellería iniciará trabajos técnicos de forma inmediata para frenar el problema
A.Ferradas
El Consello Regulador de la D. O. Ribeiro y la Consellería de Medio Rural acordaron en una reunión frenar la pérdida de viñedo reforzando la recuperación de tierra agraria en la comarca. Así, el foco principal de la reunió se centró en la puesta en marcha efectiva de la Ley 11/2021 de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
El ente regulador trasladó a la Consellería la urgencia de activar instrumentos previstos en la ley como proyectos de recuperación de tierra agraria (PRT) adaptados a la realidad vitícola de O Ribeiro, áreas de reestructuración productiva específicas para viñedo, polígonos agro forestales orientados al uso vitícola en zonas de fuerte abandono, agrupaciones de gestión conjunta para hacer viable la explotación de parcelas pequeñas y dispersas, investigación de titularidades y movilización de fincas en abandono, uno de los principales problemas estructurales de la denominación.
También valoró positivamente la disposición de la Consellería para iniciar trabajos técnicos inmediatos.
Por otra parte, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, acompañado de técnicos de la Consellería, se reunió ayer en la delegación territorial con alcaldes de concellos que forman parte de la D.O.Ribeiro para informar de las medidas que se deben poner en marcha contra la enfermedad de las vides, la flavescencia dorada.
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años
- Muere un trabajador en las obras del AVE en San Cibrao das Viñas
- Transformar ruinas en una aldea turística: el audaz proyecto del joven Alejandro López en la Ribeira Sacra
- Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
- La difícil reconstrucción de San Vicente, una aldea entre ruinas
- «Llevo dos semanas con Lorazepam para poder dormir»
- Memoria sobre las últimas barcas que cruzaron el Miño