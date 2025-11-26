O Carballiño reforzará los controles sobre patinetes eléctricos por la seguridad vial

La Policía Local de O Carballiño inicia una campaña de concienciación entre lo vecinos para dar a conocer la normativa sobre Vehículos Personales Ligeros (VPL) -patinetes eléctricos, bicicletas con asistencia, segways e similares-, que entrará en vigor el 1 de enero. Los agentes reforzarán en las próximas semanas los controles sobre este tipo de vehículos con el fin de garantizar la seguridad vial y mejorar la convivencia de peatones y conductores en la villa.

Y es que la Policía Local ya denunció y retiró varios patinetes en los últimos meses por no cumplir con la actual normativa. El uso de VPL es cada vez mayor entre la población, lo que está causando ciertas dificultades de convivencia en carreteras, aceras y zonas peatonales. La campaña permitirá acercar a conductores y peatones información sobre las obligaciones de los VPL a partir de enero, tales como circular únicamente por la calzada, contar con un seguro de responsabilidad civil, respetar las señales de tráfico y los semáforos, utilizar chalecos reflectantes en condiciones de poca visibilidad o no circular bajo los efectos del alcohol o de substancias estupefacientes.

Los agentes también revisarán que los VPL dispongan del certificado de uso, lo que asegura que cumple las normas de homologación. Hasta ahora ya detectaron varios comprados como patinetes eléctricos pero que por sus características eran ciclomotores, lo que obliga a tener un permiso de conducción AM.