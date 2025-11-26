El nuevo restaurante de Miguel González en Ourense recupera su estrella Michelin
El afamado chef recupera el galardón que había perdido temporalmente por traslado de local
REDACCIÓN
Ourense
La pasada semana el chef ourensano Miguel González exteriorizaba en voz alta, en declaraciones durante un taller de cocina, la posibilidad de volver a recuperar la Estrella Michelin, y ayer su entonces aspiración se convertía en realidad tras anunciarse que figuraba en la lista de los agraciados con este prestigioso distintivo gastronómico.
Miguel González había perdido la Estrella Michelin de forma temporal, por el cierre por traslado de su local en Pereiro de Aguiar, para reabrirlo en Avenida de Pontevedra, en la ciudad. Apenas unos meses después de su reapertura, ya ha conseguido validar que sigue manteniendo su intactos y la guía así reconoce su «calidad técnica» devolviéndolo al firmemento Michelin.
