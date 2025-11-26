Multado por conducir ante una persona de la que debía alejarse

Circular «en actitud desafiante» frente a un establecimiento de O Carballiño, donde se encontraba una persona de la que tenía orden de alejamiento le cuesta a un vecino de la localidad un año de multa a razón de 5 euros diarios. Así lo determinó el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense tras un acuerdo de conformidad que redujo en 3 meses la pena.

Según el escrito de acusación, el 19 de marzo de 2024, el hombre circuló en su vehículo hasta tres veces por una calle de la villa, «disminuyendo la velocidad, bajando la ventanilla del conductor y mirando en actitud desafiante y chulesca» hacia una persona que se encontraba en la terraza de un bar y de la que, desde el 2023, lo separa una orden de alejamiento.

La orden le prohibía aproximarse a menos de 300 metros de esa persona. Incumplió y ahora debe pagar.