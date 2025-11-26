El profesor ourensano condenado por violación dijo a los policías cubanos que no sabía que tuviera causas en España

El 29 de julio de este año se declaraba firme la condena de 13 años y medio de cárcel que abocaba al ingreso en prisión de Martiño Ramos Soto, el profesor ourensano que violó de manera reiterada, e incluso con prácticas sádicas, a una alumna, menor de edad y vulnerable. Pero el encausado ya estaba en Cuba, tras un periplo de huida que lo llevó por Portugal, Brasil y Perú, hasta recalar en La Habana, donde se movía en exposiciones, fiestas y bares, contactando con jóvenes y promocionándose como fotógrafo, en persona y por Instagram, con un nombre ‘retocado’ —Martín Soto—, al igual que su estética, con el pelo y la barba rasurados. El 15 de septiembre, la Audiencia Provincial dictó una requisitoria de búsqueda y captura. El 31 de octubre cursó la petición de extradición de Martiño Ramos desde Cuba, una solicitud tramitada por el Ministerio de Justicia. Después de que su escondite saliera a la luz con la ayuda de la red social, en las que él mismo se exhibía, creyéndose impune tras los hechos de España, el profesor violador fugado fue detenido el pasado viernes, 21 de noviembre, por la Policía Nacional Revolucionaria. Se sospecha que intentaba esfumarse de nuevo, tras percibir que su tapadera había caído. Se despidió de sus conocidos más cercanos —su teléfono ya no dio señal— y dejó su casa de alquiler en el barrio de El Vedado.

Ya estaba apresado, en cumplimiento de la orden internacional de detención por la agresión sexual a la menor, pero durante unos días más, hasta que la Policía española fue informada el lunes por la tarde de la captura, Martiño siguió figurando como uno de los diez fugitivos de España más buscados. «El Ministerio de Justicia ya ha informado a la Audiencia Provincial de forma oficial de la detención», indicaba este lunes el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG.

«Inicialmente está tranquilo y manifiesta a las fuerzas policiales que ejecutaron esa detención que desconocía que estuviera siendo perseguido por España y que tuviera algo pendiente. Es algo que con cierta frecuencia los fugitivos manifiestan», declaró el inspector jefe de la Interpol, Roberto Llamazares, en una entrevista con la Televisión de Galicia. El agente confirmó que Martiño Ramos tenía la intención de contraer matrimonio en Cuba con una mujer, «porque eso le ayudaría a obtener su permiso de residencia legal en la isla», expresó el investigador de la Interpol.

Tras su detención, el 21 de noviembre, cuatro meses después de que se le perdiera la pista en Ourense, «estará en una prisión de Cuba hasta que judicialmente, en Cuba, resuelvan conceder la extradición a España», aclaró el agente.

Aunque no exista un tratado de extradición entre Cuba y España, las autoridades de la isla han colaborado desde el primer momento en la detención del fugado, conscientes de la gravedad de los hechos cometidos por Ramos Soto.

No se adoptó ninguna medida judicial cautelar tras la condena inicial del profesor ourensano, en julio de 2024. Fue suspendido provisionalmente por la Xunta y no pudo iniciar el curso 2024-25, como pretendía. El movimiento feminista presionó activamente para impedir su reincorporación. El 28 de enero de 2025, el TSXG desestimó el recurso de apelación y ratificó la sentencia inicial. Ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron prisión provisional después de esa segunda resolución contraria al acusado. Tampoco se pidieron medidas alternativas, como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado o la retirada del pasaporte. El profesor interpuso recurso de casación. El Supremo inadmitió la acción y la prensa ourensana publicó esa decisión, que abocaba al ingreso en la cárcel del violador. El oficio del Supremo llegó a la Audiencia Provincial el 28 de julio y la condena se declaró firme el 29. Pocos días antes, el 24, la Audiencia tuvo conocimiento de la existencia de indicios de una posible fuga de Martiño Ramos. El tribunal ourensano dio traslado a la Fiscalía de la noticia. El mismo día 24 de julio, la fiscal solicitó la detención y una comparecencia para pedir su ingreso en prisión. La Audiencia ordenó la localización de Martiño, pero ya no estaba en su domicilio