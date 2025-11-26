Los «fotoxornalistas» gallegos condenan los ataques de Jácome a un profesional

La Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) ha denunciado este martes los ataques del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a un fotoperiodista durante el pleno municipal celebrado este pasado lunes en el consistorio de la ciudad de As Burgas. El colectivo exige al regidor que presente disculpas públicas y reclama respeto hacia el trabajo de los profesionales de la información.

Según relata la asociación en un comunicado, Pérez Jácome increpó al fotógrafo por el tiempo que dedicó a realizar su labor durante la sesión, una actitud que la APFG considera «unha falta de respeto», no solo hacia el profesional afectado, sino hacia todo el oficio. La entidad critica además que el alcalde utilizase el término «paparazzi» para referirse al fotoperiodista, una expresión que interpretan como un calificativo «con clara intención de desprecio» y que «non se corresponde en ningún caso coa función» que desempeñan estos trabajadores.

El vídeo que acompaña a esta información muestra el momento en el que Pérez Jácome alude al periodista gráfico en estos términos: «Leva o fotógrafo da Región, que está alí coa gorra, ao fondo, leva 15 ou 20 minutos enfocándome todo o rato a ver si pilla unha foto tal..., ao final vamos ter que facer como nas actuacións musicais, tres primeiros minutos, e logo pa casa», expresó en una alocución que concluyó refiriendo l profesional como «un paparazzi».

El portavoz del BNG Luis Seara defendió en el pleno la labor de los profesionales que buscan la mejor foto y el PSOE pidió a Jácome que pida disculpas oficialmente a los agraviados.