Detenido tras sustraer y cobrar un décimo de Lotería de Navidad premiado que se vendió en Ourense

El cobro de un décimo premiado de Lotería de Navidad destapó al autor de un delito de estafa, que sustrajo el boleto cuando se encontraba en proceso de envío por mensajería.

El décimo fue adquirido en julio del año pasado de forma online a través de una administración de loterías ubicada en la ciudad de Ourense. Resultó premiado en el sorteo de Navidad con 6.000 euros, por lo que su comprador solicitó al punto de venta el envío físico del boleto, para poder hacer efectivo el cobro en su localidad de residencia.

Nunca llegó y el afectado denunció su sustracción. El boleto fue cobrado, de forma fraudulenta, en la localidad alicantina de Novelda.

La UDEV inicia unas pesquisas que concluyen con la identificación del presunto autor, detenido el pasado 19 de noviembre en Elche y puesto a disposición judicial.

Está acusado de un delito de estafa por el cobro fraudulento del décimo premiado.