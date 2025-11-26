Consignas solidarias en un Ourense abonado al violeta

«Negar o relativizar la violencia machista, es contribuir a su persistencia» señaló ayer la concejala de Igualdad de Ourense Noa Rouco, durante la lectura del manifestó de apoyo a las reivindicaciones del 25-N, que se celebraron en la provincia, organizadas por administraciones públicas, los municipios de las principales cabeceras de comarca, partidos políticos asociaciones y asta en colegios, como el de O Irixo, donde se estrenó un vídeo escolar reivindicativo.

Concentración en Cruz Roja. | Iñaki Osorio

Una de la convocatorias más llamativas visualmente fue la convocada por el sindicato CC OO, bajo el lema «tócanos», que se movilizó a primera hora de la mañana ante la Subdelegación del Gobierno, con una mascarada para alertar «contra las líneas negacionistas, que amenazan las política de igualdad», y pedir proyectos estratégicos «con actuación directa en centros de trabaja, mejora de recursos para las víctimas y y defensa de la igualdad frente ea los retrocesos».

También, en Cruz Roja Ourense, se conmemoró el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, con la campañas «Esto no es normal» que pone la violencia en el ámbito de la pareja. Hubo reparto de elementos simbólicos, los «atrapasueños» elaborados por usuarios y voluntarios el proyecto «empoderamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad», talleres, y foto grupal a a entrada y lectura de un escrito a cargo de Sonia Torre.

También hubo actos conmemorativo en el Concello de Barbadás, en la Plaza Mayor de Ribadavia, o en el Concello de O Carballiño entre otros. En Pereiro, el delegado de la Xunta Manuel Pardo y el presidente de la Diputación Luis Menor celebraron el acto del 25 N en el CIM Padre Feijóo, uno de los 17 con apoyo de la Xunta.