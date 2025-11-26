Barbadás rehabilita los accesos a la vieja Valenzá
El proyecto asciende a 64.000 euros
A.F.
El Concello de Barbadás inició las obras de rehabilitación de los accesos a la Valenzá vieja desde la avenida de Celanova, con la que mejorará la seguridad y accesibilidad viaria, así como la movilidad de peatones y vehículos. El proyecto, por 64.000 euros, está en el Plan de Obras 2025 en el que el gobierno local invierte un total de 1,1 millones de euros.
La actuación modernizará los accesos al barrio y adaptará calzadas y aceras a los estándares actuales de accesibilidad universal, favoreciendo un espacio urbano más seguro e inclusivo para todos los vecinos, en especial aquellos con movilidad reducida, mayores y familias con bebés.
Incluye la renovación y ampliación de aceras, la incorporación de pavimento podo táctil para personas con visibilidad reducida, la adaptación de los rebajes de bordes de pasos de peatones, la mejora de la señalización horizontal y de la iluminación, la reordenación de mobiliario urbano o la reposición de elementos deteriorados.
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años
- Muere un trabajador en las obras del AVE en San Cibrao das Viñas
- Transformar ruinas en una aldea turística: el audaz proyecto del joven Alejandro López en la Ribeira Sacra
- Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
- La difícil reconstrucción de San Vicente, una aldea entre ruinas
- «Llevo dos semanas con Lorazepam para poder dormir»
- Memoria sobre las últimas barcas que cruzaron el Miño