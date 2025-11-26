Barbadás rehabilita los accesos a la vieja Valenzá

El Concello de Barbadás inició las obras de rehabilitación de los accesos a la Valenzá vieja desde la avenida de Celanova, con la que mejorará la seguridad y accesibilidad viaria, así como la movilidad de peatones y vehículos. El proyecto, por 64.000 euros, está en el Plan de Obras 2025 en el que el gobierno local invierte un total de 1,1 millones de euros.

La actuación modernizará los accesos al barrio y adaptará calzadas y aceras a los estándares actuales de accesibilidad universal, favoreciendo un espacio urbano más seguro e inclusivo para todos los vecinos, en especial aquellos con movilidad reducida, mayores y familias con bebés.

Incluye la renovación y ampliación de aceras, la incorporación de pavimento podo táctil para personas con visibilidad reducida, la adaptación de los rebajes de bordes de pasos de peatones, la mejora de la señalización horizontal y de la iluminación, la reordenación de mobiliario urbano o la reposición de elementos deteriorados.