Baltar rebusca en el pasado para recuperar el «madamaxe»

El Concello de Baltar quiere profundizar más en un antiguo personaje del Entroido en este municipio que se le conoce con el nombre de «Madamaxe». Para ello acudirá a las personas mayores para que aporten datos. En la Casa da Cultura está el Museo Nelson Zumel donde existe un traje y alguna indicación más que anima a su recuperación.

Trajes en A Boullosa | FdV

El alcalde, José Antonio Feijóo, recuerda que históricamente en Baltar se celebraba el carnaval pero ahora no existe, aunque en alguna aldea aún se celebra algo. Había un personaje, el Madamaxe, de cuyo traje, bordado, hay una copia también está en el Museo do Entroido de Galicia en Xinzo, que «es de la única constancia del traje que se tiene y el Concello está haciendo estudios sobre su pasado en celebraciones del Entroido en donde existió en su día festejos con ese personaje». Señala que actualmente en un pueblo, Vilamaior de A Boullosa, en los últimos años mostraron interés en recuperar y celebrar algo relacionado con el propio Entroido, y «les dijimos que estamos encantados en ayudarles, y ya lo hicimos aportándoles algún grupo musical de gaitas este último año, con bastante éxito. A esa caravana por las calles se sumó mucha gente a pesar de la climatología de ese día». Aparte de una o dos personas que vestían ese traje, la gente también participó con otros disfraces. La fiesta duró horas recorriendo todo el pueblo, y concluyó con un gran comida popular. Dice el regidor que «mi inquietud ahora es saber más cómo fue el pasado al respecto, y existen personas muy inquietas que ya nos comentaron algo e investigando se pudo saber de la existencia de ese traje y un modelo que ya está en el Museo del Entroido en Xinzo». Afirma que se quiere profundizar e investigar más y que los mayores aporten datos. Feijóo lamenta que en Baltar la gente es poco participativa, «no existe un germen que anime a la gente en el Entroido», y se quiere impulsar la recuperación histórica de este personaje, y a poder ser en 2026 hacer algún tipo de celebración al respecto.