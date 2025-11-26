Los alumnos de Relaciones Internacionales se sumergen en la lusofonía

La Facultad de Relaciones Internacionales del campus de Ourense dedicó la tarde de este lunes a explorar uno de los espacios culturales y geopolíticos más extensos del mundo: la lusofonía. La jornada, titulada «Acción exterior galega: a lusofonía», ofreció al alumnado y al público interesado una mirada plural sobre los territorios unidos por la lengua portuguesa y sobre el papel que Galicia desempeña en ese ámbito. En ella participaron Xosé Lago, subdirector de Acción Exterior de la Xunta; Daniel González, director del IGADI; y Burghard Baltrusch, responsable de la Cátedra Internacional José Saramago de la UVigo.

La actividad, organizada dentro del programa de acciones extraacadémicas de la universidad y coordinada por los docentes Luis Velasco y Laura Movilla, abordó un tema especialmente cercano para una facultad situada a pocos kilómetros de Portugal y con un alumnado familiarizado con dinámicas multilaterales y nuevos actores internacionales.

Lago abrió la sesión repasando los pilares legales que sostienen la acción exterior gallega en el espacio lusófono, desde la conocida Ley Paz Andrade hasta la normativa que regula la cooperación autonómica. Recordó también que Galicia impulsó la entrada de España como miembro observador asociado en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que agrupa a los nueve estados donde el portugués es idioma oficial.

Por su parte, González situó la política exterior gallega dentro del marco teórico de la paradiplomacia, revisando los principales hitos históricos de su relación con la lusofonía y el papel del IGADI como analista y espacio de diálogo.