Absuelto tras probarse que no taló en el monte comunal

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense absolvió este martes a un hombre acusado de cortar sin autorización varios árboles en el monte vecinal de Coto Novelle, en Castrelo de Miño, después de que la acusación retirara todos los cargos al quedar acreditado que la madera no procedía del monte comunal, sino de una finca privada cuya propietaria había solicitado expresamente la corta desde Suiza, país en el que reside.

El juicio partía de un escrito de la Fiscalía que atribuía al acusado un delito de hurto por unos hechos supuestamente ocurridos entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 2021. El Ministerio Público sostenía que el hombre había talado eucaliptos y pinos en un terreno perteneciente a la Comunidad de Montes de Santa María de Castrelo sin permiso y con ánimo de lucro, valorando la madera en algo más de 10.600 euros y cifrando los daños en más de 6.400 euros adicionales. Por ello solicitaba diez meses de prisión, la inhabilitación especial para el sufragio pasivo y el pago de más de 17.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Sin embargo, durante la preparación de la vista, la defensa aportó documentación que acreditaba que la corta no se había realizado en el monte comunal, sino en una parcela privada colindante, propiedad de una vecina que había contactado con el acusado desde Suiza para pedirle que retirase los árboles, 12 eucaliptos y 4 pinos. Según las pruebas aportadas, el hombre contaba con los permisos necesarios y actuó siguiendo las instrucciones de la propietaria legítima del terreno.

La aclaración de la titularidad de la finca y la existencia de autorización expresa llevaron a la acusación a retirar la petición de condena antes de iniciar el juicio, lo que permitió que el procesado quedara absuelto de todos los cargos sin necesidad de practicar prueba.